Vorhand, Rückhand, Volley

Schüler des Gymnasiums trainieren bei der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb

TG Rot-Gelb Langenhagen. Wie im vergangenen Jahr trainieren Schüler- und Schülerinnen der Oberstufe des Gymnasiums, einmal in der Woche (montags) 90 Minuten auf der Tennisanlage der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb. In diesem Jahr sind es 23 Jungen und Mädchen, die in einem Schulhalbjahr an dem Sportkursus „Tennis“ des Gymnasiums teilnehmen. Sönke Neuss, Sportlehrer am Gymnasium, bringt den Teilnehmern – und Teilnehmerinnen überwiegend die Technik der Grundschläge (Vorhand, Rückhand, Aufschlag und Volley) näher. Mit kleinen Laufspielen am Netz wird das Training zwischendurch aufgelockert.