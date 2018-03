Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft

Schützengesellschaft Langenhagen. Der erste Vorsitzende der Schützengesellschaft, Peter Patz, hatte alle Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen, Protokolle und Berichte des vergangenen Jahres. Der Gesamtvorstand wurde entlastet. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt. Erste Damenleiterin ist wieder Monika Patz, zweite Regina Grass, die auch die Pressearbeit übernimmt. Der wiedergewählte Schatzmeister heißt Marco Greeske, der Schriftführer weiterhin Arne Rodewald. erster Schießsportleiter und Jugendleiter wurde Thomas Wilde, der zweite Jugendleiter Achim Vogel. Kassenprüfer bleiben Barbara Frank und Michael Stadler. Fahnenträger ist Thomas Ebert und Festleiter Peter Patz.VorstandsfotoDas „Eierschießen“ wird wie alljährlich wieder am Gründonnerstag, den 29.März, ab 16 Uhr im Schützenhaus in der Grenzheide stattfinden. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 73 66 67. Königs- und Kettenschießen ist am Wochenende des 14.und 15.April.Wer Fragen zu unserem Verein oder zum Sportschießen hat, kann gern unter den Telefonnummern (0511) 73 66 67 oder (0178) 8 79 27 28 anrufen.