Wechsel im Vorstandsteam

Alle Ehrenämter im Schützenverein besetzt

SV Engelbostel. In der Jahresversammlung des Schützenvereins (SV) wurde ein Nachfolger für den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Wauschkuhn-Nitsche ewählt. Edgar Jungk tritt nun mit einstimmigen Votum der Mitglieder in diese Fußstapfen. Er hat bereits mehrere Jahre als zweiter Schatzmeister Erfahrung in der Vorstandarbeit sammeln können. Nun, da er beruflich nicht mehr so stark beansprucht ist, sah er selbst die Zeit gekommen, sich mehr im Verein einzubringen. Der Schützenverein steht vor großen Herausforderungen. Diese will Edgar Jungk aktiv mitgestalten. Ralph Heuer ist zum stellvertretenden Schatzmeister gewählt worden. Der Vorsitzende Rolf Vogt bedankte sich für den lebendig aufgestellten Verein. Alle Ehrenämter sind besetzt, was in anderen Vereinen nicht mehr selbstverständlich sei. Dies bestätigte Langenhagens stellvertretender Bürgermeister Willi Minne in seinen Grußworten. Mit Spannung wurde der Bericht des seit 20 Jahren amtierenden Schatzmeisters Jens Brokmann erwartet. Er konnte einen satten Überschuss für das ablaufende Jahr verzeichnen. Dies sei aber auch wichtig für die anstehenden Investitionen. Die Digitalisierung des Schießstandes soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Zweckgebundene Spenden werden hier erwartet, sodass zur Freude der Mitglieder aktuell keine Beitragserhöhungen vorgesehen sind.Vom Kreisschützenverband Langenhagen-Wedemark waren die Kreisoberschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper und Kreisschützenmeister Michael Freiberg zu Gast. Birgit Gräfenkämper sprach ihren Dank aus. Das Engagement der Engelbosteler Schützen auf Verbandsebene sei vorbildlich. Mit Michael Freiberg nahm sie im Auftrag des Deutschen Schützenbundes Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. 25 Jahre Mitglied ist Dorothea Mügge, 40 Jahre Heidelore Mamier, Peter Boison und Peter Brokmann. Heinz Wilhelms wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft gewürdigt. Ralf Vogt übergab Klaus Wauschkuhn-Nitsche die silberne Vereinsnadel für besondere Dienste.Auch Ortsbürgermeisterin Bettina Auras richtete ihren Dank an alle Mitglieder. Der Schützenverein wirke bei Veranstaltungen des Ortsrates immer gut mit, wie beim Schißewettkampf Bürgerkönig oder bei der Flurreinigung - so der Bericht von Thomas Ulbig, Pressewart des Schützenvereins.