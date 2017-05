Wenn der Kuchen zur Nebensache wird

Tolles Frühlingsfest beim DRK in Krähenwinkel

DRK Krähenwinkel. Das Wetter spielte zwar nicht ganz so mit, aber das Fest kam trotzdem richtig gut an. Die KITA-Krähenwinkel mit der Gruppe „Querkse“ sang und spielte mitgroßer Freude Rollen aus verschiedenen Musicals. Dabei waren das Dschungelbuch, König der Löwen, Tarzan und die Eiskönigin.Super war auch „We will rock you“, die Jungs waren echt cool! Belohnt wurden alle mit einem riesigen Applaus. Auch die DRK-Theatergruppe ließ sich nicht lumpen und spielte sich mit dem Stück „Oma allein zu Haus“ in die Herzen der Zuschauer.Kaffee und Kuchen wurden fast zur Nebensache.Willi Minne, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Langenhagen, und Hannes Milatz, stellvertretender Bürgermeister von Krähenwinkel, rundeten mit ihrem Besuch das Bild eines tollen Nachmittags ab. Zum Schluss erklangen noch Frühlingslieder, die Inge Hoppe vom DRK-Ortsverein Krähenwinkel mit der Tanzgruppe zum Besten gab.