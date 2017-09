Wo das Stroh verarbeitet wird

AWO Kaltenweide machte sich auf den Weg nach Twistringen

AWO Kaltenweide. Die Tagesfahrt der AWO Kaltenweide hinterließ bei allen Mitreisenden bleibende Eindrücke. Es ging nach Twistringen, wo Edeltraud Mittelstedt als Organisatorin des Ausflugs einen Termin im dortigen Strohmuseum gebucht hatte. Kaum einer derTeilnehmer war über die Existenz eines solchen Museums informiert. Seit 300 Jahrenwird in Twistringen Stroh zu allerlei Gebrauchsartikeln verarbeitet. Begonnenwurde seinerzeit mit nur drei Artikeln, nämlich Hüten, Flaschenumhüllungen fürdie diversen Essig-. Öl-. Likör-, Wein- und sonstigen Flaschen, dazu noch Strohhalme.Das Stroh musste unreif und ungedroschen verarbeitet werden, weil es getrocknetnatürlich steif und nicht mehr biegsam genug war. Besonders die Herstellungder Malotten genannten Flaschenhüllen bedeutete den einträglichsten Erwerbszweigder Twistringer Strohflechterfamilien, bei denen alle Mitglieder zum Einkommenbeitrugen. Sehr anschaulich wurden die ersten Maschinen erklärt und zum Teilvorgeführt. Viele Arbeitsgänge waren nötig, um aus dem Naturprodukt Strohdie benötigten Utensilien entstehen zu lassen. Faszinierend war es, zuzusehen, wieaus den geflochtenen Strohschnüren ein Hut genäht wurde.Nach so viel Wissensvermittlung ließ man sich ein leckeres Mittagessen schmeckenund weiter ging es ins Goldenstedter Moor. Pünktlich und wie bestellt kam mit demEinstieg in die Moorbahn die Sonne hervor und ließ die sonst ein wenig schwermütigwirkende Moorlandschaft herbstlich warm erscheinen. Die kompetenteBegleiterin erklärte den Unterschied zwischen Nieder- und Hochmooren und erzählte, dass trockengelegte Moore zunehmend wieder vernässt würden. Ein Hochmoor beispielsweisewächst pro Jahr lediglich um einen Millimeter. Auch über speziell im Moor vorkommendeTier- und Pflanzenwelt erfuhr man einiges. Auf der Fahrt zurück zum Moorcafé sprangder letzte Wagen in einer engen Kurve aus den nicht immer ganz exakt laufendenSchienen. Der Fahrer und die begleitende Dame blieben jedoch ganz gelassen, offenbarwar das kein so ganz außergewöhnliches Ereignis. Mi der Hilfe einer Art Wagenheberund männlicher Muskelkraft war der Schaden schnell behoben und die Fahrt insMoorcafe ging weiter, wo die Teilnehmer schon mit Kaffee und Kuchen erwartet wurden.Bald darauf wurde die Heimreise angetreten; alle aber waren sich einig: dies war einerlebnisreicher und sehr informativer Tag, der sicher noch lange im Gedächtnisbleiben wird.