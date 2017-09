Wo die wilden Otter wohnen

September-Fahrt führte SoVD nach Hankensbüttel

SoVD Langenhagen. In das Otterzentrum Hankensbüttel ging die September-Fahrt des SoVD Langenhagen. Bei der einstündigen Führung durch das weitläufige Gelände erfuhren die Teilnehmer viel Neues über Otter, Dachse, Hermeline, Marder, Iltisse und Nerze.Selbst langjährige Hundebesitzer hatten noch nie etwas über den Otterhund, eine vom Aussterben bedrohte Hunderasse gehört, der über 700 Jahre lang speziell zur Jagd auf den Fischotter gezüchtet wurde. Im Anschluss ging es zu Kaffee und Kuchen in den Backshop Lässig im Uelzener Hundertwasserbahnhof.Nun steht die Anmeldung für die fünfte Tour an, die uns zum Martinsgansessen nach Oedelsheim in den dann wunderschönen herbstlichen Solling führt.Um das körperliche Wohlbefinden zu erhöhen wird dort nach dem Drei-Gang-Menü ein kurzer Spaziergang entlang der Weser zum geheizten Kuhstall des Dorfmuseums eingelegt. Dort lodert zum Glühweinpunsch ein Lagerfeuer bevor es zurück zum Kaffee und Kuchen in den Kronenhof geht. Der Bus fährt ab am 7. November um 10.30 Uhr, Langenhagen-Zentrum. Die Kosten für Mitglieder im SoVD betragen 40 Euro, Nichtmitglieder zahlen 50 Euro.Anmeldemöglchkeiten: Am 25. September, 9.30 bis 10.30 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal II oder am 26. November in der Zeit von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (0511) 21 93 71 73. Außerdem können sich noch Mitglieder des Ortsverbandes Langenhagen zur Jubiläumsveranstaltung des SoVD anmelden, der wird nämlich 100 und der Ortsverband 70 Jahre alt. Die Feier findet am 29. September, 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses Langenhagen statt.