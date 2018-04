Auftaktveranstaltung für das Projekt BIOCAS im Ratssaal in Bad Fallingbostel

Offizieller Startschuss für ein Bioökonomie-Projekt mit internationaler Beteiligung im Heidekreis am 10. April

Heidekreis. Die Wirtschaftsförderung des Heidekreises und das 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie laden Interessierte am Dienstag, 10. April, um 12.30 Uhr zum Fachseminar „Erfahrungen und innovative Ansätze zur Klärschlamm- und Gärrestbehandlung“ und ab 16.30 Uhr zur anschließenden Auftaktveranstaltung in den Ratssaal in Bad Fallingbostel ein, sich einen persönlichen Eindruck vom ersten Bioökonomie-Projekt des Heidekreises zu machen.Was ist ein Bioökonomie-Projekt? Wie soll dieses Projekt Innovationen im ländlichen Räumen stärken? Was sind Biomasse-Kaskaden-Allianzen und warum werden diese aufgebaut? Wie sollen Wertschöpfungsketten mit Biomasse/Reststoffen umgesetzt werden und was bedeutet das für den Heidekreis? Für diese und andere Fragen sollen im ersten Aufschlag des Projekts mit dem 3N Kompetenzzentrum, der Universität Oldenburg und dem federführenden Partner aus den Niederlanden – der Region Friesland – Antworten vermittelt werden.Insbesondere in Deutschland macht sich seit dem vergangenen Jahr mit der Änderung der Düngeverordnung eine gravierende Verschärfung der Situation um die Ausbringung von Klärschlamm und Gärresten auf landwirtschaftlichen Betrieben bemerkbar. Das Projekt BIOCAS soll helfen, Lösungen hierfür zu erarbeiten und mittels eines regionalen Netzwerks Wege finden, diese Lösungen gemeinsam umzusetzen. Zum offiziellen Auftakt von BIOCAS im Heidekreis wird es deshalb vor der offiziellen Vorstellung des Projekts ein Fachseminar geben, in dem es neben einem Überblick zu Verfahren der Aufbereitung von Klärschlamm und Gärresten auch Einblicke in konkrete Lösungs- ansätze zu Phosphor-Gewinnung und auch zum Einsatz von Algenmodulen in Klär- und Biogasanlagen geben wird. Konkrete Erfahrungen und ein Ausblick auf Geplantes im Heidekreis runden den fachlich vertiefenden Teil der Veranstaltung ab.Das Projekt verbindet 18 Partner aus vier EU-Ländern, die im Bereich der nachhaltigen Umwandlung von Biomasseströmen durch Einsatz neuer Technologien, Prozessabläufen und Geschäftsmodellen zusammenarbeiten. Alle BIOCAS-Partner sind in ihren Regionen intensiv vernetzt und arbeiten mit weiteren, lokalen Partnern zusammen. Angesprochen mit dem Fachseminar sind Betreiber von Kläranlagen, Biogasanlagen, landwirtschaftliche und Recycling-Unternehmen. Die Auftaktveranstaltung soll darüber hinaus gehend alle ansprechen, die Interesse an der Mitwirkung im Bioökonomieprojekt haben, Kontakte knüpfen möchten oder einfach Sinn für Innovationen im ländlichen Raum haben. Die Teilnahme ist kostenfrei und um Anmeldung per E-Mail an heidekreis@3-n.info wird gebeten. Ansprechpartner ist Wiebke Ehlers, 3N Kompetenzzentrum – Büro Heidekreis, Telefon (0 51 62) 9 85 62 96.