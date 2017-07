E-Mobilität(er)fahren – Geräuschlos in die Zukunft?

Regionale Autohäuserund Energieagentur Heidekreis bieten Einblick in den aktuellen Stand der E-Mobilität

zukunftsträchtig. Aber was kann E-Mobilität derzeit leisten und was kostet sie im Alltag? Um diese und weitere Fragen zu beantworten lädt die Energieagentur Heidekreis alle Interessierten am Freitag, 11. August, ab 16 Uhr zur kostenfreien Veranstaltung „E-Mobilität (er)fahren“ in das ANDERS-Hotel Walsrode ein. Die Besucher werden informiert über die Vor- und Nachteile von Elektroautos, über die Wirtschaftlichkeit, die Fördermöglichkeiten und den derzeitigen Stand der Ladeinfrastruktur. Neben einem Vortrag von Sven Strube vom Institut für Verkehrsmanagement an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften bietet

die Energieagentur Heidekreis in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern die Möglichkeit E-Mobilität selbst zu (er)fahren. Dafür konnten verschiedene Autohäuser der Region gewonnen werden, die am Veranstaltungstag ihre aktuellen Fahrzeugmodelle für eine Probefahrt zur Verfügung stellen. Mit dabei sind das Autohaus Gerd Hoyer (BMW), das Autohaus Kahle & Meckert (VW), das Autohaus Horst Pankotsch (Renault), das Autohaus Heiko Wenzel (Nissan) und die SternPartner GmbH & Co. KG (Mercedes). Als weiteres Highlight wird der Besitzer eines Tesla Model S sein Fahrzeug vorstellen und über seine weitreichenden Erfahrungen beim europaweiten Einsatz berichten.

Etwa ein Fünftelder klimaschädlichen CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus demVerkehrssektor. „Im ländlichen Raum sind viele Menschen auf ein Fahrzeug angewiesen und Fahrstrecken sind häufig zu weit für das Fahrrad. Elektromobilität kann hier eine klimafreundliche Alternative darstellen“, erläutert Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis. Und dass auch der Fahrspaß mit den strombetriebenen Fahrzeugen nicht zu kurz kommt, das

können die Teilnehmer vor Ort selbst (er)fahren.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. August, von 16 bis 19 Uhr im ANDERS-Hotel Walsrode an der Gottlieb-Daimler-Straße

8 statt. Bei Interesse an einer Teilnahme bittet die Energieagentur

Heidekreis um eine Anmeldung bis zum 31. Juli unter Telefon (0 51 62) 9 85 62 98 oder info@energieagentur-heidekreis.de.