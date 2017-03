Kreismeister im Skat kommt aus Insel

Turnier der Heidekreis-Feuerwehren in Düshorn

Heidekreis. Kürzlich fand im Gerätehaus Düshorn das Kreisturnier der Feuerwehren im Doppelkopf statt. Organisator Andre Schwanke begrüßte eine reine Männertruppe, die 28 Kameraden aus zehn verschiedenen Ortsfeuerwehren aus dem Kreisgebiet bestand. Der positive Trend der letzten Jahre setzte sich fort, denn das Doppelkopfspielen wird auch wieder vermehrt von jüngeren Kameraden gespielt und die Teilnehmerzahl war erfreulicherweise gegenüber dem letzten Jahr ebenfalls gestiegen.An sieben Tischen wurde eifrig, aber nicht verbissen, um die begehrten Fleischpreise gespielt. Der Spaß und die vielen Gespräche standen im Mittelpunkt. Am Ende des Tages stand für alle fest, dass es ein rundherum gelungener Kameradschaftsnachmittag gewesen war. Mit einem Ergebnis von 107 Punkten (40/29/38) verwies Alfred Suhr von der Ortsfeuerwehr Walsrode Jürgen Tomaszewski aus Idsingen mit 102 Punkten (40/27/35) und den Vorjahressieger Siegfried Jäger von der Orstfeuerwehr Riepe mit 98 Punkten (30/42/26) auf die Plätze. Wie auch in den vergangen Jahren gab es vom Kreisfeuerwehr-Verband Heidekreis für jeden Teilnehmer einen Fleischpreis, zusätzlich konnte ein Gutschein über zwei Eintrittskarten für die Walsroder Sportgala 2018 gewonnen werden, diesen sicherte sich der Kreismeister Alfred Suhr von der Schwerpunktfeuerwehr Walsrode.Parallel fand das Preisskat-Turnier des Kreisfeuerwehrverbandes Heidekreis in Behringen zum 39. Mal im Behringer Schützenhaus statt. 64 Teilnehmer spielten mit Können und mehr oder weniger Glück, aber viel Spaß, ihre Karten. Gerd Küsel aus Insel nahm ein Makita Werkzeugset als Hauptpreis mit nach Hause. Der zweite Sieger, Reiner Tödter, ebenfalls aus Insel, sicherte sich Bosch-Werkzeuge. Den dritten Platz erreichte Thomas Kuhle aus Steinbeck und wählte einen großen Schinken. Die Eintrittskarte zur Sportgala sicherte sich Clements Tietz aus Soltau. Der Behringer Ortsbrandmeister Hans Helmut Röhrs gratulierte allen Gewinnern zu ihren Plätzen, wobei jeder Preisskatteilnehmer einen Fleisch- oder Sachpreis erhielt.