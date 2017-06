Open Air am Strandcafé

Vier Musikgruppen bieten vielfältiges Programm

Heidekreis. Nach der tollen Resonanz im letzen Jahr wird es wieder ein Open Air im Garten des Strandcafes und am Allerdeich in Hodenhagen geben.Am Sonnabend, 24. Juni, von 17.30 bis 22 Uhr werden vier Musikgruppen ein vielfältiges musikalisches Programm anbieten. Das Konzert wird von Poellmann & Oehlerking aus Hodenhagen eröffnet. Das Duo mit einer Mischung aus Folk und Rock spielt unter anderem Stücke von Jack Savoretti, R.E.M, Noel Gallagher, Leonard Cohen bis zu Adele. Das Duo BeoBeat: Der Name BeoBeat entstand, als Johnny und Alinta Groffmann mit der Familie aus beruflichen Gründen in Belgrad lebten. „Beograd“ ist der serbische Name für Belgrad, das „Beat“ im Namen kommt aus ihrer Vorliebe für die Beatles. Und so haben Vater und Tochter schon immer viel Musik gemacht, viele Auftritte hinter sich gebracht und sind sehr gut aufeinander ein- und abgestimmt. Mit sympathischer Spielfreude hatte das Duo aus Honerdingen nicht nur die Beatles und „alte Helden“ wie Joni Mitchell oder Simon & Garfunkel im Programm, sondern auch aktuelle Balladen und Popsongs.DuDiDeRaTu – kurz für „Dudes Die Den Reggae Tun“, sind eine neue Reggae-Band aus Braunschweig. Das Motto ist simple; die Freude der selbst geschriebenen Reggae-Musik mit anderen teilen. Melodische Tonfolgen und leicht jazzige Harmonien verleihen dem altbewährte Reggaegroove seine eigene Note. Die Texte haben gesellschaftskritische und auch ermutigende Inhalte, die darauf zielen, dass Menschen aufgeweckt werden und an ihre eigene schöpferische Kraft glauben. Wieder dabei wird die 17Zoll Band aus dem Raum Burgdorf sein, die den Hauptteil des Konzertes bestreiten werden. Die 17Zoll Band wurde im Jahr 2010 gegründet. Die Stammbesatzung bilden fünf Musiker. Sie bieten handgemachten Blues-orientierten Rock. Sie sind keine klassische Bluesband, sondern nennen ihre vom feinsten handgmachte Musik „Modern Blues“. Diese Band wird ausdrücklich für ihren starken Livesound gelobt. Das Repertoire der 17Zoll Band besteht aus eigenen und nachgespielten Songs. Sie spielen unter anderem Songs von Henrik Freischlader, Joe Bonamassa, Josh Smith, Larry Carlton. Großen Wert legt diese Band auf Dynamik, Groove und Zusammenspiel der beiden Gitarren. Der 16-jährige Gitarrist Carl Giese sorgt bei Gigs immer wieder für Aufsehen mit seinem virtuosen Gitarrenspiel. Alle anderen Eindrücke können Interessierte dann live auf sich wirken lassen. Es wird kein Eintritt erhoben.