Vorbereitungen für die zweite Messe Work & Life

Aussteller können sich bis zum 31. Januar anmelden

Heidekreis. Die in diesem Jahr vom 7. bis 9. September geplante zweite zentrale Messe für Ausbildung, Beruf und Wirtschaft in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel findet wieder regen Zuspruch bei ausstellenden Unternehmen. Schon vor dem Anmeldeschluss haben bereits diverse Firmen ihr Interesse an einem Standplatz auf der Messe bekundet. Ein großes berufliches Spektrum wird sich präsentieren und die Möglichkeit haben, mit ihren zukünftigen Auszubildenden und Arbeitnehmenden in Kontakt zu treten. Unternehmen, die mit einem Einzelstand oder in Zusammenschlüssen teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 31. Januar beim Heidekreis anmelden.Die Veranstaltung Work & Life soll neben der gebotenen Berufsinformation für Schüler sowie Berufseinsteiger für den Heidekreis als vielfältige, attraktive Region zum Leben und Arbeiten werben. Wie im vergangenen Jahr wird es Angebote für Interessierte geben, die Arbeit und Ausbildung begreifbar machen. Unter anderem wird die Mobile Fabrik des Mittelstand4.0-Kompetenzzentrums Hannover moderne Techniken einer digitalisierten Produktion veranschaulichen. Im Rahmen der schulischen Berufsorientierung werden die Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Heidekreis auf den Messebesuch vorbereitet. Lernende der Mittelstufen sind ebenso angesprochen wie Abiturienten, Studierende und bereits im Berufsleben stehende Fachkräfte. Am Samstag soll wieder die Gelegenheit geboten werden, Termine zu vereinbaren und qualifizierte Gespräche zu führen.Das Anmeldeformular kann unter www.heidekreis.de/workandlife heruntergeladen werden. Unter diesem Link sind ebenfalls aktuelle Informationen zum Planungsstand und zum Ablauf der Messe zu finden. Für Auskünfte steht Andrea Galonska von der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises unter der E-Mail a.galonska@heidekreis.de oder telefonisch unter (0 51 91) 97 06 16 gern zur Verfügung.