15. Volksbank-Sommercup beim SVN Buchholz

Traditionelles Saison-Vorbereitungsturnier findet am 9. Juli statt

Buchholz. Nunmehr zum 15. Mal wird das Fußballturnier um den Volksbank-Sommercup in Buchholz durchgeführt. Das von der Volksbank Lüneburger Heide unterstützte und vom SVN Buchholz organisierte Turnier, zählt nun schon seit Jahren zu einem der etablierten Vorbereitungsturniere im Heidekreis.Zahlreiche Top-Teams des Heidekreises und angrenzender Landkreise haben hier die Möglichkeit auf hohem Niveau zu testen.Acht Mannschaften haben zu diesem Turnier zugesagt. Titelverteidiger Germania Walsrode, MTV Soltau, SV Lindwedel/Hope, SV Ciwan Walsrode, SV Hodenhagen, SG Blau-Gelb Elze, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und Gastgeber SVN Buchholz. Da sich alle Teams bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison befinden, darf man guten und spannenden Fußball erwarten. Gespannt sein darf man vor allem auf die Neuzugänge bei den einzelnen Vereinen und auf die zum Teil neu formierten Mannschaften.Das Turnier beginnt am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr. Es wird in zwei Gruppen parallel auf zwei Plätzen gespielt, in jeder Gruppe „Jeder gegen Jeden“, Spielzeit einmal 30 Minuten. Die Gruppenersten bestreiten das Finale, wobei alle Plätze ausgespielt werden. Die Siegerehrung und Preisverleihung für alle Mannschaften wird gegen 16.30 Uhr durchgeführt. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Turniers selbstverständlich gesorgt. Neben Getränken bietet der SVN Buchholz Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen an. Ein Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung und gute Preise. Unter den Dauerkartenbesitzern wird ein hochwertiger Sonderpreis verlost, der vom offiziellen Partner des Turniers, der Volksbank Lüneburger Heide eG, gespendet worden ist. Über zahlreichen Besuch würde sich der SVN Buchholz freuen.