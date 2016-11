Theatergruppe LaFiBo zeigt gesammelte Werke von Loriot

Heidekreis. Ob „Herren im Bad“, „Der Kosakenzipfel“ oder „Das Bild hängt schief“, wer kennt und liebt sie nicht, die unvergesslichen Werke von Loriot, alias Vicco von Bülow, der 2015 zum wichtigsten Mann Deutschlands gewählt wurde. Die Theatergruppe LaFiBo hat von Loriots Tochter, Susanne von Bülow, die Aufführungsrechte erworben und zeigt am zweiten Adventswochenende gesammelte Werke des Meisters. Über 15 wunderbare Sketche werden vom großen Ensemble am Sonnabend, 3. Dezember, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr auf die Bühne gebracht.Es ist von Vorteil, zu den anstehenden Weihnachtsfeiern den „Anstandsunterricht“ noch einmal zu besuchen, um gepflegte Konversation zu betreiben. Und überhaupt liegt oft an den Feiertagen der Haussegen schief, daher ist eine „Eheberatung“ sehr zu empfehlen. Und wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk zu Weihnachten ist, dem empfiehlt Frau Direktor Bartels den „Familienbenutzer“. Ganz klar, vor den Feiertagen wird gebadet, doch gleich zwei „Herren im Bad“ – inklusive Ente – ist dann doch etwas eng. Aber Sauberkeit und Ordnung ist das halbe Leben, da stört es doch sehr, wenn das Bild schief hängt. Auf diese und viele weitere Highlights dürfen sich die Zuschauer freuen.Der Sonntag beginnt um 15 Uhr mit dem Adventscafé, inklusiv Kosakenzipfel, (nur mit Voranmeldung). Leider sind jedoch nur noch wenige Plätze frei. Wer lediglich die Aufführung um 16 Uhr sehen möchte, hat dagegen noch gute Chancen. „Nur im Café wird’s eng“, meldet die Theatergruppe LaFiBo. Loriot ist nun fest im Programm der Bomlitzer Theatergruppe aufgenommen, wird aber jedes Jahr, nur am zweiten Adventswochenende, mit wechselnden Szenen und adventlichen Klängen gespielt. So kann man sich jedes Jahr über eine Neuauflage freuen.Kartenbestellungen sind unter Telefon (01 52) 55 78 37 01 oder www.lafibo.de möglich. Karten im Vorverkauf (ohne Café), gibt es auch bei Schreibwaren Bartels an der August-Wolff-Straße 2 in Bomlitz.