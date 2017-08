20 Jahre UWG-Kartoffelfest in Lindwedel

Lindwedel. Am Sonnabend, 9. September, findet ab 17 Uhr bereits zum 20. Mal das beliebte Kartoffelfest der UWG statt. Jung und Alt sind hierbei herzlich willkommen. Wie jedes Jahr werden kulinarische Leckereien rund um die Kartoffel, Bratwurst und Getränke zu fairen Preisen geboten. Die Besucher können sich darüber hinaus an einem bunten Rahmenprogramm erfreuen. So werden mit Kindern am Lagerfeuer Kartoffel geröstet und zu Gitarrenbegleitung Lieder gesungen. Live-Musik der Elzer Blaskapelle sowie Musik vom Plattenteller sollen das gesellige Beisammensein abrunden. Das Kartoffelfest findet wie immer auf dem Bahnhofsplatz in Lindwedel statt.