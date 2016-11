28. Krelinger Bauerntag

Heidekreis. „Wie viel Marktwirtschaft halten Bauern aus?“ lautet das Thema des 28. Krelinger Bauerntages am Sonnabend, 19. November, im GRZ Krelingen. Hauptreferent ist der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Franz-Josef Holzenkamp (Garthe/Cloppenburg). Der Krelinger Bauerntag beginnt um 10 Uhr in der Glaubenshalle des GRZ Krelingen mit einem geistlichen Impuls von Pastor Manfred Thoden (Selsingen) zum Thema „Der Schatz im Acker“. Daran schließt sich ein Podiumsgespräch an. Um 13.30 Uhr finden vier verschiedene Seminare zu den Themen Milchviehhaltung, wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit, die Situation bäuerlicher Familien und „Wie findet der Mensch sein Maß?“ statt. „Was kann die Politik für die Bauern leisten und was nicht?“ lautet das Thema des Referats von Franz-Josef Holzenkamp um 15.30 Uhr. Der Bauerntag endet mit einem Reisesegen gegen 16.30 Uhr.

Informationen zum Krelinger Bauerntag am 19. November gibt es unter www.grz-krelingen.de oder Telefon (0 51 67) 97 01 32.