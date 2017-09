5. Internationales Schaupflügen

Norddrebber. Am Sonntag, 17. September, findet zum fünten Mal in Norddrebber das

„Internatinale Pflügen“ statt. Dieses ist mittlerweile so groß geworden, dass es deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt. Hierbei müssen Oldtimer an die Grenzen des machbaren gehen. Bei der Bauern-Olympiade werden alle PS bis auf das letzte beansprucht. Alle Teilnehmer müssen einen nicht einfachen Parcours bewältigen, mit ihren Schlepper Bierflaschen öffnen und einen eine Tonne schweren Baumstamm bewegen. Dieses Jahr auch dabei, der Moderator Sven Tietzer und seine Emma, sowie mehrere Kamerateams des Norddeutschen Fernsehens. Begonnen wird um 11 Uhr mit einem Feldgottesdienst mit dem Posaunenchor Gilten und dem Gesangverein Germania Norddrebber. Ab 12 Uhr startet das Pflügen. Zu finden ist die Veranstaltung an der B 214 zwischen Norddrebber und Suderbruch.