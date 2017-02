6. Big-Band-Festival im Kursaal

Heidekreis. Das jährliche Big-Band-Festival in Bad Fallingbostel ist mittlerweile zu einer bewährten Tradition für die teilnehmenden Schulen aus dem Heidekreis geworden. Und somit lädt der Kultururring Bad Fallingbostel und die Heidekreis Musikschule am Freitag, 10. März, ab 19 Uhr bereits zum sechsten Mal das Publikum ein, einen musikalisch abwechslungsreichen und beschwingten Festivalabend im Kursaal zu verbringen.

Vier regionale Big-Bands präsentieren auch diesmal wieder ihr buntes Repertoire aus Swing, Pop, Funk und Latin, bei dem alle Big-Band-Liebhaber auf ihre Kosten kommen dürften. Für die Schüler ist es darüber hinaus eine willkommene Gelegenheit, zu schauen, was an den Nachbarschulen musikalisch los ist. Der Abend wird von der Jahrgangsband des Gymnasiums Soltau unter der Leitung von Peter Wilden eröffnet. Diese Formation ist die Fortführung der Bläserklassen und die Vorbereitung auf die mit älteren Schülern besetzte Big Band.

Die „Sound Twisters“ des Gymnasiums Walsrode unter der Leitung von Matthias Henning führen den Abend in klassischer Big-Band-Besetzung fort. Die jungen Musiker sind gerne gesehene Gäste bei zahlreichen Veranstaltungen in Walsrode und Umgebung. Ebenso routiniert und vielseitig präsentiert sich die Big-Band des Gymnasiums Soltau unter der Leitung von Tilman Förster. Mit großer Besetzung war dieses Ensemble bereits bei allen bisherigen Festivals als Gast vertreten.

Die VHS-Big-Band unter der Leitung von Jürgen Heusler beschließt den Festivalabend. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und ist ein gutes Beispiel dafür, dass gemeinschaftliches Musizieren auch über die Schulzeit hinaus eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung darstellen kann. In lockerer Festival-Atmosphäre besteht für das Publikum die Möglichkeit, auch während der Musikdarbietungen oder in den Umbaupausen, kleine Snacks und Getränke zu erwerben. Der Eintritt ist frei. Die Spenden am Ausgang kommen den teilnehmenden Bands zugute.