6. Kinder-Secondhand-Markt in Hope

Hope.Die Hoper Löschzwerge veranstalten am Sonntag, 17. September, von 14 bis 17 Uhr den sechsten Kinder-Secondhand-Markt. Veranstaltungsort für den Flohmarkt ist das Dorfgemeinschaftshaus am Celler Weg 8 in Hope. Neben dem Verkauf von Kleidung und Spielzeug wird auch mit Kaffee, Kuchen und Hot Dogs für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Anmeldungen für den Verkauf nimmt Simone Ostermann unter der Telefonnummer (0 50 73) 4 02 gern entgegen.