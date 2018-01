81-Jähriger kollidiert mit geparkten Pkw

Schwarmstedt. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer kam am Montagnachmittag in der Dorfstraße in Grindau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem abgestellten Pkw, der dadurch gegen einen weiteren abgestellten Pkw geschubst

wurde. Es entstand Sachschaden an allen drei Pkw. Die Schadenshöhe wird auf zirka 21.000 Euro geschätzt. Der Senior blieb unverletzt.