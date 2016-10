850-Jahr Feier 2017

Gemeinde wendet sich Vereine und Verbände

Schwarmstedt. Alle Vereine, Verbände und sonstige Gruppen, die 2017 im Rahmen des Ortsjubiläums „850 Jahre Schwarmstedt“ eine Veranstaltung anbieten möchten und diese noch nicht angemeldet haben, bittet die Samtgemeinde, ihr diese bis spätestens 30. Oktober mitzuteilen. Dazu benötigt werden folgende Daten benötigt: Titel der Veranstaltung, Datum, Uhrzeit (von-bis), Veranstaltungsort, kurze Beschreibung, Ansprechpartner mit Kontaktdaten. Die Veranstaltung wird in einer Broschüre mit aufgenommen, die Anfang 2017 in Schwarmstedt und Umgebung ausgelegt wird. Infos bei Christel Harmrolfs, Tourist-Info Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88 oder( 0 50 71) 91 27 77 und per Email harmrolfs@schwarmstedt.de.