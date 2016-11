850-Jahr-Feier in Schwarmstedt

Menschen in Bewegung – Filme gesucht

Schwarmstedt. Die Arbeitsgruppe 850 Jahre Schwarmstedt sucht „bewegte Bilder“, die Bürger in früher oder naher Vergangenheit einmal von öffentlichen Veranstaltungen in Schwarmstedt gemacht haben. Also, wer bei Festen der örtlichen Vereine, Konzerten, Umzügen, Vorträgen, Wettbewerben oder besonderen Versammlungen mit der Videokamera gefilmt hat, wird gebeten, dies zur Verfügung zu stellen. Es wurde eine Firma gefunden, die altes Filmmaterial digitalisieren kann. Für das Jubiläum soll eine Film-CD zusammengestellt werden. Wer Filmmaterial zur Verfügung stellen kann meldet sich bitte unter Telefon (0 50 71) 5 15 (Jörg Zöllner) oder (0 50 71) 86 88 (Christel Harmrolfs) oder per E-Mail unter jzschwarmstedt@online.de.