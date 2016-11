A 7: Sanierung der Allerbrücke zwischen der Anschlussstelle Schwarmstedt und dem Rasthof Allertal

A 7: Sanierung der Allerbrücke zwischen der Anschlussstelle Schwarmstedt und dem Rasthof Allertal

Heidekreis. Die geplanten Ertüchtigungsarbeiten an der Allerbrücke auf der Richtungsfahrbahn Hamburg der Autobahn 7 stehen kurz vor der Fertigstellung. Um nun die Fahrbahnbeläge der Richtungsfahrbahn Hannover erneuern zu können, ist die Umlegung des Verkehres von der Richtungsfahrbahn Hannover auf die Richtungsfahrbahn Hamburg erforderlich. Der Umbau der Verkehrssicherung erfolgt seit dem 21. November unter Aufrechterhaltung des Verkehres. Dem Verkehrsteilnehmer stehen bis zum Ende der Bauarbeiten weiterhin jeweils zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Dies teilt die Niedersächsische Lan- desbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Bei den umfangreichen Ertüchtigungsarbeiten wurden weitere Schadensbilder festgestellt, die erst während der Arbeiten ersichtlich geworden sind. Diese beeinträchtigen die Tragfähigkeit der Brücke nicht. Um die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes zu gewährleisten, sind jedoch weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich, die eine technische Planung mit entsprechender Vorlaufzeit benötigen. Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden sämtliche verbleibenden Ertüchtigungsarbeiten ab dem Jahr 2018 zusammen mit ohnehin notwendigen Straßenbauarbeiten in diesem Streckenabschnitt umgesetzt. Über die nachfolgenden Termine wird durch die Landesbehörde rechtzeitig informiert. Der Abschluss der Bautätigkeiten und die Aufhebung der Verkehrsbeschränkung sind weiterhin für Ende Januar 2017 geplant. Witterungsbedingte Verzögerungen sind jedoch möglich. Weiterführende Informationen wie zum Beispiel Umleitungspläne und frühere Pressemitteilungen stehen auf der Internetseite der Landesbehörde unter „www.a7-allerbruecke.info“ zur Verfügung.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.