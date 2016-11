Abendvortrag

Wietze. Bernsteinlagerstätte – Braunkohlentagebau Goitsche bei Bitterfeld, darum geht es im Abendvortrag am Mittwoch, 23. November, um 19 Uhr von Heinrich Grabenhorst im Erdölmuseum in Wietze. Während der siebziger Jahre fanden Bergleute unter dem abgebauten Bitterfelder Hauptflöz Bernsteine. Eine abbauwürdige Lagerstätte war entdeckt worden. Bei dem Vortrag wird über die Entdeckung, die Gewinnung, Bernsteinvarianten und Formen sowie über Einschlüsse und deren wissenschaftliche Bedeutung an Hand von Bildern aus einer Sammlung berichtet. Einiges an Anschauungsmaterial kann begutachtet werden. Der Eintritt für den Abendvortrag beträgt drei Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.