Die Ölschacht in Wietze

Wietze. Zum Abendvortrag mit Rüdiger Wagner lädt das Erdölmuseum in Wietze, Schwarzer Weg 7 bis 9 am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr ein. Der Vortrag handelt über die historische Entwicklung des Wietzer Erdölbetriebes mit besonderer Berücksichtigung der Zeit der bergmännischen Gewinnung des Erdöls.Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde in Wietze von der DEA begonnen, einen 246 m tiefen Schacht abzuteufen, um den Ölsand der so genannten Wealden-Formation aufzuschließen. Da es sich um eine drucklose Lagerstätte handelte, konnte durch die herkömmliche Bohrlochförderung mit Pumpbetrieb nicht mehr genügend Öl gefördert werden. Mittels des Bergwerks sollte der Entölungsgrad der Lagerstätte durch Schwerkraftdrainage beziehungsweise Sickerölgewinnung sowie obertägige Auswaschung des Ölsandes deutlich erhöht werden. Der Ölschacht wurde 1963 geschlossen, da sich bei den niedrigen Weltmarktpreisen und aufgrund der Aufhebung der Schutzzölle für ausländisches Öl im Zuge der EWG-Verträge sein Betrieb nicht mehr rechnete. Die Streckenlänge des Bergwerkes betrug bei Schließung über 95 Kilometer. Insgesamt wurden 749.800 Tonnen Sicker- und 214.400 Tonnen Waschöl gewonnen.Um den „Schacht“ in Wietze ranken sich zahlreiche Geschichten und Erlebnisse. Der Referent Rüdiger Wagner erhielt in der Markscheiderei des Erdöl-Bergwerks eine Ausbildung zum Berg-Vermessungstechniker und hat noch einen Teil dieser bewegten Zeit miterlebt. Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro für Nicht-Mitglieder.