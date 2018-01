Abenteuerferien für Kinder mit ADHS

Erlebnisfreizeit in den Herbstferien im GRZ Krelingen

Heidekreis. „Ritter“, „Römer“, „Indianer“ sind die Themen der Krelinger ADHS-Kinderfreizeiten, die jedes Jahr in den Herbstferien im GRZ Krelingen angeboten werden. Kinder von acht bis zwölf Jahren mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sind dazu in der Zeit vom 1. bis 5. Oktober eingeladen. Die Freizeit findet auf dem Gelände des GRZ Krelingen statt.Schätzungsweise bis zu acht Prozent der Schulkinder – im Durchschnitt zwei Kinder pro Klasse – sind von ADHS betroffen. Mit ihrem Alltag sind sie oft überfordert. Mangelndes Selbstvertrauen, Verunsicherung, Konzentrationsschwächen und Auffälligkeiten im sozialen Bereich sind häufig die Folgen.In den Kleingruppenfreizeiten mit circa sieben Teilnehmern werden die Kinder intensiv betreut. Die Betreuer wissen um die besonderen Stärken und Ressourcen der Kinder wie Hilfsbereitschaft, Tier- und Naturliebe, Kreativität und Erfindungsgeist. Bei der Freizeit werden diese Stärken gezielt angesprochen. Das gemeinsame Erleben bei den Aktivitäten, Pflichten, Ausflügen und Gesprächen fördert bei den Kindern das Wir-Gefühl. Nicht selten entstehen so länger anhaltende Freundschaften.„Die Freizeit in Krelingen dient auch der Entlastung der Eltern“, sagt Hartmut Lauter, der in Krelingen die ADHS-Arbeit leitet. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Eltern ihre Kinder nach einer solchen Zeit des begrenzten Loslassens oft mit neuen Augen sehen. Die Kinder erwartet bei der Freizeit in Krelingen ein abwechslungsreiches Programm. Mit Unterstützung der Betreuer fertigen sie ihr spezielles Outfit und verschiedene Ausstattungsgegenstände selbst an. Ausflüge, ein Nachmittag in einem Indoor-Spielplatz, Spaß beim Baden, Sport und Spiele, gemeinsames Singen und das Erzählen von (biblischen) Geschichten gehören ebenfalls zum Freizeitprogramm.Das weiträumige, parkähnliche Freizeitgelände in Krelingen mit Bolz- und Spielplatz, Minigolf, Lagerfeuerplatz und Reiterhof bietet darüber hinaus ideale Freizeitmöglichkeiten. Das Projekt der ADHS-Kinderfreizeiten in Krelingen wird durch die Stiftung der Kreissparkasse Walsrode unterstützt, sodass Kinder aus dem Geschäftsbereich der Kreissparkasse einen erheblichen Preisnachlass auf die Freizeitkosten erhalten.Anfragen und Anmeldungen nimmt Hartmut Lauter unter der Telefonnummer (0 51 67) 4 56 oder unter E-Mail HartmutLauter@gmx.de entgegen. Weitere Informationen finden sich auch unter www.grz-krelingen.de/adhs im Internet. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine kurzfristige Anmeldung. Vom 16. bis 18. Februar findet in Krelingen unter dem Thema „ADHS – na und?“ außerdem ein Seminar für Erwachsene mit AHDS statt.