Abfuhr während der Feiertage

Heidekreis. Die Abfallwirtschaft Heidekreis weist daraufhin, dass die Abfuhr der Abfallbehälter, die normalerweise auf den kommenden Montag, 25. Dezember, fallen würde, wegen des 1. Weihnachtsfeiertages schon am vorherigen Sonnabend, 23. Dezember, stattfindet. Weil am 26. Dezember ebenfalls ein Feiertag ist, verschieben sich alle Abfuhren ab dem 2. Weihnachtstag um einen Tag nach hinten. Die Terminverschiebungen sind bereits im Abfuhrkalender 2017, in der Abfall-App sowie auf der Webseite der AHK im Onlinekalender berücksichtigt. Die Abfuhr in der ersten Kalenderwoche 2018 verschiebt sich wegen des Neujahrstages um einen Tag nach hinten bis in den Sonnabend hinein. Auch das ist bereits in den verschiedenen Kalendern der AHK berücksichtigt.