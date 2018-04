Abschluss vom Osterferienkalender

Schwarmstedt. Diese Woche sind die Osterferien bereits zu Ende gegangen. Eine letzte Veranstaltung steht noch auf dem Plan: Am Sonnabend, 7. April, startet eine naturkundliche (abendliche) zweistündige Wanderung für die ganze Familie durch die Schwarmstedter Leine-Masch. Treffen ist um 18 Uhr am Rathausplatz. Info und Anmeldung beim SGJR Schwarmstedt, Jörg Zöllner, Telefon (0 50 71) 5 15. Die Leitung hat Günther Schröder aus Buchholz. Für Kinder besteht am 7. April ab 13 Uhr die Möglichkeit einen Flohmarktstand beim Second-Hand-Markt am Schwarmstedter Gemeindehaus, Hauptstraße 3, aufzubauen. Veranstalter ist der Diakonieausschuss der Kirchengemeinde Schwarmstedt. In Kürze beginnen dann die Vorbereitungen für das Sommerferienprogramm 2018. Auf der Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de sind jeweils die Informationen zu den Ferienprogrammveranstaltungen zu finden.