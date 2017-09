AckerPella trifft AllerCappella

Konzert am 22. Oktober in Lindwedel

Lindwedel. Das zwölfköpfige Ensemble AckerPella aus Lindwedel um Volker Bublitz wurde während einer Veranstaltung von einem Mitglied des Verdener AllerCappella Chores, bestehend aus 17 Mitgliedern (Chorleiter: Dale Provost), zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen. Dieses fand am vergangenen Sonntag erfolgreich in der St. Josef Kirche in Verden statt. Beide Gruppen bestechen durch ihre ganz eigene Individualität. Sie gaben alles, um das Publikum, jeder auf seine Weise, von ihrem Können zu überzeugen und ernteten viel Applaus. Auch untereinander verstanden sich die Sänger so hervorragend, dass man nach der Veranstaltung nicht nur viel Spaß hatte, sondern auch gemeinsam ein Liedchen zum Besten gab. Natürlich steht ein Gegenbesuch in Lindwedel bereits fest: AckerPella freut sich AllerCappella am Sonntag, 22.Oktober,um 18 Uhr im Gemeindezentrum in Lindwedel begrüßen zu dürfen.