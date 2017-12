Advent in Lindwedel

Kindergottesdienst mit Plätzchenbacken

Lindwedel. Gleich zwei tolle Angebote warten in Lindwedel auf alle Kinder ab vier Jahren. Am Sonntag, 17. Dezember, ist von 10 bis 12 Uhr Kindergottesdienst, etwas länger als sonst, da gemeinsam Plätzchen gebacken und verziert werden. Am Freitag, 22. Dezember, ab 15 Uhr wartet dann das Highlight im Kindergottesdienstjahr auf alle Bastelfans. Denn der große Baum in der Kirche soll geschmückt werden und die Kinder (ab vier Jahren) basteln hierfür vorher den Schmuck. Mit Punsch und den Plätzchen aus dem Kindergottesdienst darf sich dann gestärkt werden und am Ende versammeln sich alle und dem schönen Baum und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Wie immer gilt für beide Angebote, die Jüngsten bringen bitte einen Erwachsenen mit. Das Team freut sich schon auf ganz viel Adventsstimmung.