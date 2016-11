Adventsbasar an der KGS

Buntes weihnachtliches Programm wird geboten

Schwarmstedt. Drei Jahre lang mussten die Schwarmstedter auf den traditionellen Adventsbasar an der Wilhelm-Röpke-Schule verzichten, denn anders als an anderen Schulen, die Klassenfahrten ausfallen ließen, hatte die Personalversammlung der KGS entschieden, als Streikmaßnahme gegen die angekündigte Mehrarbeit von Gymnasiallehrkräften die meisten Veranstaltungen nicht mehr durchzuführen. Auf Bitten der Schülerschaft hat das Kollegium diesen Beschluss jetzt zurückgenommen, obschon die angekündigte Arbeitszeitreduzierung der alten Lehrkräfte immer noch nicht umgesetzt worden ist.Gleich nach dieser Entscheidung machte sich eine Arbeitsgruppe aus Lehrerinnen und Jugendlichen an die Planung und hat jetzt ein buntes weihnachtliches Programm zusammengestellt. Musik, Theateraufführungen, Kekse, gebrannte Mandeln und kandierte Äpfel, weihnachtliche natürlich alkoholfreie Getränke und der obligatorische Kaffee mit selbst gebackenen Torten und Kuchen werden genauso angeboten wie diverse Bastelarbeiten, wie zum Beispiel selbst hergestellte Weihnachtskarten, Christbaumkugeln oder Schneekugeln. Und wer noch alte Handys zu Hause liegen hat, kann sie zum Recycling mitbringen. Ein Glücksrad, ein Flohmarkt, ein Infostand der Johanniter und der DKMS-Spendenaktion runden das Ganze ab.Wer die Schule kennt, weiß, dass eigentlich hinter jeder Aktion eine gute Tat steckt: Der Adventsbasar war vor vielen Jahren als Schulveranstaltung „erfunden“ worden, um Geld für das blinde Patenkind Bhawani aus Nepal zu erwirtschaften. Die Patenschaft hatte man damals der Lehrerin Christa Haeuser zu ihrer Pensionierung geschenkt, und sie musste Jahr um Jahr bezahlt werden. Christa Haeuser hat sich durch viele Reisen nach Nepal und persönliche Kontakte zu einem nepalesischen Internat in Katmandu um benachteiligte Kinder gekümmert und stellte lange bevor es Mode wurde persönliche Kontakte zwischen Kindern und deutschen Paten her. Bhawani ist längst erwachsen und auch das Nachfolgepatenkind Che aus Kamerun braucht inzwischen keine Hilfe mehr, so dass die Schule sich jetzt um den kleinen Tefflyn aus Haiti kümmern kann. Nähere Informationen zu diesem so langjährigen und nachhaltigen Projekt findet man auf einer Infotafel in der Mensa.Ein Besuch auf dem Adventsbasar am Freitag, 9. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr lohnt sich also immer, egal, ob man etwas Gutes unterstützen will oder einfach nur etwas Schönes erleben möchte. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher.