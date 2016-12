Adventsprogramm mit AckerPella

Chor interpretiert Weihnachtslieder neu

Lindwedel. Am Sonntag, 18. Dezember, ab 17 Uhr präsentiert der Lindwedeler Chor AckerPella im Gemeindezentrum Lindwedel sein neues Advents-Programm mit sehr schönen bekannten Stücken. Neben den beliebten heimatlichen Weihnachtsliedern kommen wieder Adventslieder aus aller Welt zum Vortrag. Der Chor lässt es sich aber auch dieses mal nicht nehmen Weihnachtslieder neu zu interpretieren, Interessant ist da zum Beispiel ein traditionelles deutsches Winterlied in lateinamerikanischem Gewand. Es ist also für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist selbstverständlich frei und der Chor lädt seine Fans und neugierige Musikfreunde im Anschluss zu einem kleinen Jahresabschluss-Sekt ein.