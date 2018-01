AFS sucht Gastfamilien für Jugendliche aus aller Welt

Heidekreis. Einem internationalen Gastkind ein zweites Zuhause auf Zeit bieten und dabei selbst eine neue Kultur entdecken, das ist gelebte Weltoffenheit und Gastfreundschaft. Gemeinsam mit AFS Interkulturelle Begegnungen sucht Landrat Manfred Ostermann Familien, die einen Schüler von einigen Wochen bis zu einem Jahr bei sich aufnehmen möchten.

Durch die Aufnahme eines internationalen Gastkindes können Familien ihr eigenes Familienleben bereichern und gleichzeitig einem Gastkind, das erwartungsvoll auf seine deutsche Gastfamilie wartet, die Vorfreude auf das Austauschjahr erhöhen. „Familien erleben durch die Aufnahme eines Gastkindes eine andere Kultur hautnah mit und lernen gleichzeitig ihren eigenen Alltag aus einer neuen Perspektive kennen. Jede Familie aus unserem Heidekreis, die diese Erfahrung machen möchte, ist eine Bereicherung“, ergänzt Ostermann über das Gastfamilienprogramm von AFS. Ende Februar 2018 reisen 120 Schüler aus aller Welt mit der gemeinnützigen und von Ehrenamtlichen getragenen Austauschorganisation AFS nach Deutschland. Sie möchten das Land und seine vielfältige Kultur kennenlernen, ihre Deutschkenntnisse verbessern und Teil einer Gastfamilie werden. Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare, Senioren und Alleinstehende können Jugendlichen aus aller Welt ein Zuhause auf Zeit geben. Wichtig sind ein freies Bett, Neugierde auf andere Kulturen und natürlich Gastfreundschaft. Die AFS-Geschäftsstelle und auch ein aktives Netzwerk ehrenamtlich Engagierter vor Ort bereiten die Gastfamilien vor und begleiten alle Beteiligten.

Interessierte, die ein Gastkind ab Februar 2018 aufnehmen möchten, können sich direkt an die Austauschorganisation AFS unter der Telefonnummer (0 40) 39 92 22 90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de wenden. Weitere Informationen sind unter www.afs.de/gastfamilie zu finden.