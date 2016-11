Alkoholisiert aufgefahren

Schwarmstedt. Eine nicht unerhebliche Alkoholisierung stellten Polizeibeamte in

der Nacht zu Sonntag bei einem Auffahrunfall in Schwarmstedt fest. Der 27-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw an der Esseler Straße auf den an einer Kreuzung wartenden Pkw einer 49-Jährigen auf. Glücklicherweise kam es lediglich zu Blechschäden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim

Verursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,5 Promille für den 27-Jährigen. Diesem wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.