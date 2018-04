Aller-Radtag – Das Fahrradevent für die ganze Familie

Aller-Radtag – Das Fahrradevent für die ganze Familie

Heidekreis. Am Dienstag, 1. Mai, findet in der LEADER-Region Aller-Leine-Tal bereits zum 15. Mal das große Fahrradevent für die ganze Familie statt: Der Aller-Radtag. Veranstalter ist dieses Jahr die Samtgemeinde Ahlden. Um 11 Uhr geht es los auf dem Gelände von Heermanns Blaubeerland in Grethem mit Spiel Spaß Spannung für Groß und Klein. Mit dem Aller-Radtag am 1. Mai wird im Aller-Leine-Tal traditionell die Radfahrsaison eröffnet. Die Besucher erwartet in diesem Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Familienfest.

So kann die traumhafte Aller-Kulisse der Samtgemeinde Ahlden durch geführte Thementouren von professionellen Tourenguides des Verkehrsvereins Ahlden oder des Vereins der Gästeführerinnen im Heidekreis erfahren“ werden. Die Blaubeertour (7,17 km), Sophie-Dorothea Tour (12,5 km), Büffeltour (21,15 km) und Wald- und Wiesentour (30,36 km) geben tolle Einblicke in die Vielfalt und Facetten der Region. Hier ist für jeden was dabei.

Digitale Tourenpläne und weitere Informationen gibt es unter www.ahlden.info). Alternativ werden Kutschfahrten vom Veranstaltungsort aus angeboten.

Interessierte können sich beim Stand der Bike & Outdoor Company B.O.C Hannover über die neuesten Zweiradangebote informieren und diese auf einem Parcours dann auch gleich selbst testen. Eine Radcodierung wird durch den ADFC angeboten (Eigentumsnachweis sowie Personalausweis erforderlich). Auch die Kids kommen voll auf Ihre Kosten. Rettungs- und Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Johannitern sind ebenso zu bestaunen, wie ein echtes Segelflugzeug des Aero-Clubs Hodenhagen. Durch das Safari-Puzzle des Serengeti-Parks lernt man die wilde Tierwelt der Serengeti kennen und beim Kinderschminken wird man danach gleich selbst zum Löwen. Zum Austoben geht es auf die Hüpfburg und den Bobby-Car-Parcours der Johanniter-Jugend. Kulinarisch wird es bunt: regionale Blaubeerspezialitäten sind auf dem Heidelbeerhof Heermanns Blaubeerland natürlich selbstverständlich: Die speziell für diesen Anlass kreierte „Ahldener Radfahrtorte“ wird ein ganz besonderer süßer Leckerbissen sein und wer es deftig mag ist beim Grill der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Grethem bestens aufgehoben. Zum Nachtisch locken dann die Créperie on Tour oder italienische Eiskreationen. Nach der ersten Stärkung lädt der Landmarkt zum gemütlichen Schlendern ein. Denn neben Musik, Tanz und leckerem Essen bieten örtliche Aussteller eine Vielzahl regionaler Produkte an.

Fahrradfahrer, die mit dem Zug anreisen werden am Bahnhof Hodenhagen (erixx) empfangen und mit der „Blaubeertour“ direkt nach Grethem zum Blaubeerland geleitet.