Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Heidekreis. Auch in diesem Jahr lädt die Evangelische Allianz zum Jahresbeginn zu einer Woche des gemeinsamen Gebets und der Begegnung mit Christen aus anderen Kirchen und Gemeinden ein. Unter dem Thema „Als Pilger und Fremde unterwegs“ werden vom 14. bis 21. Januar acht Veranstaltungen angeboten, zu denen alle Interessierten eingeladen sind.Inhaltlich geht es bei den Veranstaltungen um das gemeinsame Unterwegssein auf dem Weg des Glaubens. Anhand von biblischen Geschichten gibt es dazu Anregungen und Impulse.Am Mittwoch, 17. Januar, ist unter dem Motto „Leben bis zuletzt“ ein gemeinsamer Abend mit dem Ambulanten Hospizdienst im Kirchenkreis Walsrode geplant. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Walsrode (am Kloster). Mitarbeitende des Hospizdienstes gestalten den Abend mit Informationen und Gebeten. Für den musikalischen Rahmen sorgt „Voices of Praise“ aus Uetzingen.Am Sonnabend, 21. Januar, findet im Rahmen der Gebetswoche ein interkultureller Begegnungsabend mit syrischen Flüchtlingen statt, bei dem auch kulinarische Spezialitäten aus Syrien angeboten werden. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Auferstehungsgemeinde Uetzingen. Es wird um vorherige Anmeldung unter Telefon (0 51 61)15 90 gebeten. Der Kostenbeitrag (für das Essen) beträgt fünf Euro.Eröffnet wird die diesjährige Allianz-Gebetswoche am 14. Januar um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus Düshorn. Die Predigt hält Superintendent Ottomar Fricke. Die weiteren Veranstaltungen finden jeweils um 19.30 Uhr an folgenden Orten statt: Montag, 15. Januar, Auferstehungsgemeinde Uetzingen; Dienstag, 16. Januar, Martin-Luther-Haus Bad Fallingbostel; Donnerstag, 18. Januar, Kirche im GRZ Krelingen; Freitag, 19. Januar, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Walsrode. Die Gebetswoche endet mit dem Abschlussgottesdienst am Sonntag, 21. Januar, 10 Uhr in der Evangelischen Kirche Ahlden.Weitere Informationen zur Allianzgebetswoche sind unter Telefon (0 51 67) 97 01 32 oder auf der Homepage des Kirchenkreises Walsrode www.kirchenkreis-walsrode.de erhältlich. Die Evangelische Allianz ist eine weltweite Bewegung mit 128 nationalen Allianzen, in der sich seit rund 170 Jahren regelmäßig Christen unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit zusammenfinden, um die durch den christlichen Glauben gegebene Einheit sichtbar zu machen. Zur Evangelischen Allianz im Kirchenkreis Walsrode gehören evangelische Kirchengemeinden, Freikirchen und christliche Gemeinschaften. Vorsitzender ist Pastor Bernd Piorunek, Düshorn.