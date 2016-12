Altpapiersammlung

Bothmer. Da dieses Jahr Heiligabend auf einen Sonnabend fällt, fällt an diesem Tage die Altpapierannahme aus, teilt die Feuerwehr Bothmer mit. Am Silvestertag, 31. Dezember, ist die Feuerwehr wieder von 9.30 bis 11 Uhr am Altpapiercontainer im Einsatz. Bei der Annahme am 7. Januar 2017 begrüßen die Kameraden der Altersabteilung der Wehr die Leute mit einem kleinen Umtrunk bei Kaffee, Glühwein und anderen Getränken, wobei auch ein Gedankenaustausch nicht zu kurz kommen soll.