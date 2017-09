Arbeiten und Leben im Heidekreis

Messe Work & Life öffnet vom 7. bis 9. September

Heidekreis. Die zweite kreisweite Bildungs- und Fachkräftemesse Work & Life Heidekreis wird von Landrat Manfred Ostermann am Donnerstag, 7. September, um 8.15 Uhr in der Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel mit einem Messerundgang eröffnet. Über 100 Unternehmen der Region präsentieren sich in einem bunten Branchenmix.In der Halle, im Messezelt sowie auf dem Außengelände können sich Interessierte über viele verschiedene Berufe vom Handwerk über Gesundheit und Pflege bis Touristik, Logistik oder Technik hinzu Polizei oder Zoll informieren. Ob Einzelstand oder Standgemeinschaft, alle haben sich Aktionen einfallen lassen, um ihre Betriebe anschaulich und praktisch zu präsentieren und das Interesse der vorwiegend jungen Besucher zu wecken. So ist zum Beispiel die Maler- und Lackiererinnung mit einem Info-Truck sowie am Freitag die „Mobile Fabrik Industrie 4.0“ mit einem Bus auf dem Außengelände dabei. „Die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten die Unternehmen im Heidekreis den Auszubildenden bieten, werden auf der Messe aktiv und lebendig gezeigt. Das hat mich bereits im letzten Jahr sehr beeindruckt und ich bin gespannt, welches Handwerkszeug ich in diesem Jahr ausprobieren darf“, sieht Landrat Ostermann der Messe erwartungsvoll entgegen.Etwa 4.000 Schüler der allgemein- und berufsbildenden Schulen im Heidekreis werden am Donnerstag bis 14.30 Uhr und am Freitag bis 13 Uhr die Work &Life besuchen. Bereits seit Beginn des neuen Schuljahres konnten sie sich anhand eines Messekataloges, der im Rahmen des AWT-Unterrichts (Arbeit, Wirtschaft, Technik) beziehungsweise der Berufsorientierung zur Verfügung gestellt wurde, auf den Messebesuch vorbereiten. In den Katalogen befinden sich Kurzporträts der Unternehmen, Ausbildungsberufe und die Schüler erfahren zum Beispiel, ob Praktika möglich sind oder Bewerbungsunterlagen direkt auf der Messe abgegeben werden können. Der Katalog ist auch auf der Messe kostenfrei erhältlich. Der Samstag bietet von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit, für die künftigen Auszubildenden gemeinsam mit ihren Eltern die Messe zu besuchen und vertiefende Gespräche mit den Ausbildenden an den Ständen zu führen. Auch bereits im Berufsleben stehende Menschen sind herzlich eingeladen, sich über Arbeits- und Qualifikationsmöglichkeiten im Heidekreis zu informieren. Der Besuch der Messe ist kostenfrei. Öffnungszeiten: Donnerstag 8.30 bis 14.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 13 Uhr und Sonnabend 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen und der Katalog zur Work & Life Heidekreis sind unter www.heidekreis.de/workandlife zu finden.