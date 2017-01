Arbeitsdienst

Buchholz. Der Arbeitsdienst des Schützenvereins Buchholz/Aller findet am Sonnabend, 4. Februar, ab 9.30 Uhr am Schützenhaus statt. Hier geht es um die weitere Abwicklung der Pokale. Am 11. Februar, 9.30 Uhr, ist dann bereits der nächste Arbeitsdienst, um für die Nachtwanderung aufzubauen. Ansprechpartner ist für beide Dienste Bernd Rüpke, Telefon (0 50 71) 34 28. Es wird um rege Beteiligung gebeten.