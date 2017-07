Arbeitsdienst für Jubiläum

Buchholz. Der Schützenverein Buchholz/Aller feiert am 6. August das 60-jährige Bestehen der Herrenschießgruppe. Im Zuge der Vorbereitungen wird um rege Beteiligung bei den Arbeitsdiensten gebeten: am Freitag, 4. August, um 14 Uhr, am Sonnabend, 5. August, um 9.30 Uhr und Montag, 7. August, um 17 Uhr zum Abbau.