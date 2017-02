Arbeitskreis Pensionspferdehalter startet

Jetzt bei der Landwirtschaftskammer anmelden

Heidekreis. Nach einem gut besuchten Infotreffen im Herbst 2016 startet am 22. Februar der Arbeitskreis für Pensionspferdehalter. Die Anforderungen an die Betriebsleiter hinsichtlich Haltung, Fütterung, Rentabilität und Kundenmanagement steigen stetig an. Es sollen gemeinsam Lösungen zu betrieblichen Herausforderungen erarbeitet werden. Betriebsbesuche und der Erfahrungsaustausch untereinander bilden dabei ein wichtiges Element der Arbeitskreisarbeit. Unter dem Dach der Landwirtschaftskammer werden viele Dienstleistungen wie zum Beispiel LUFA, Tiergesundheitsdienste und betriebswirtschaftliche/produktionstechnische Beratung auch für Pferdehalter angeboten, die zielgerichtet auch in die Arbeitskreisarbeit eingebunden werden.Programm: Dr. Michael Schimanski, Teamleiter des Veterinäramtes der Region Hannover, referiert zum Thema „Prüfung – und nun?“ Dr. Schimanski wird erläutern, wie eine Prüfung seines Hauses aussieht, welche Details auf den Betrieben geprüft werden und welche Unterlagen vorliegen müssen. Darüber hinaus steht den Teilnehmern ausreichend Zeit zur Verfügung, alle Fragen zu stellen, die im Zusammenhang mit Prüfungen des Veterinäramtes unter den Nägeln brennen.Zum anderen wird Ulrike Struck, Fachreferentin für Pferdezucht und -haltung, sich dem Thema „Kundenmanagement“ widmen. Anmeldung unter www.lwk-niedersachsen.de (webcode 33001035), Infos unter Stephanie.Grossmann@lwk-niedersachsen.de beziehungsweise Teleofn (05 11) 40 05 22 62.