Ausschießen der Uhle-Hof Scheibe

Schwarmstedt. Die Uhle-Hof-Scheibe wird im Jubiläumsjahr „850 Jahre Schwarmstedt“ unter der Regie des Schützenvereins Schwarmstedt ausgeschossen. Der Wettbewerb findet am Sonnabend, 30. September, von 14 bis 18 Uhr im Schützenhaus Schwarmstedt, Werkstraße 2 statt. Alle Bürger werden vom Schützenverein und der Samtgemeinde herzlich gebeten, am Schießwettbewerb teilzunehmen. Für den Schießwettbewerb stehen vereinseigene Gewehre zur Verfügung. Die Ausschreibungsbedingungen für das Ausschießen der Uhle-Hof-Scheibe liegen auf dem Schießstand in Schwarmstedt aus. Um rege Teilnahme an der Veranstaltung wird gebeten. Eine Ehrung der ersten drei Gewinner wird im feierlichen Rahmen am Tag der Ehrenamtlichen, 17. Oktober, im Uhle-Hof Schwarmstedt erfolgen.