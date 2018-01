Ausschusssitzung

Fachvortrag zum Thema Logistik

Schwarmstedt. Das Thema Logistik nimmt einen Schwerpunkt in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Infrastruktur und Umwelt der Samtgemeinde ein. Dieser tagt am Dienstag, 30. Januar, von 17 bis 20 Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt und die Gemeinde hofft auf eine rege Bürgerbeteiligung. Vorgesehen ist ein Fachvortrag zu dem Thema Logistik, wobei als Referent Stefan Schröder, der stellvertretende Vorsitzende des Logistikportals Niedersachsen gewonnen werden konnte. Das Logistikportal ist ein öffentlich-privates Partnerschaftsprojekt des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der niedersächsischen Logistikwirtschaft. Ebenfalls eingeladen wurde ein Vertreter der BauWo, die eine Halle an der Autobahnabfahrt in Marklendorf plant und ein Vertreter der Bürgerinitiative, die sich gegen die Halle wendet, um in Kurzvorträgen jeweils ihre Position darzustellen. Im Anschluss erfolgt eine öffentliche Aussprache zu Fragen der Logistik. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen neben Regularien die Vorstellung des Vereinskonzepts „Wir für Schwarmstedt“ und die Finanzierung einer Bürokraft für die Wirtschaftsinitiative, die als erste Tagesordnungspunkte behandelt werden.