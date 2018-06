Vernissage für Sonnabend um 10 Uhr geplant

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 30. Juni, und am Sonntag, 1. Juli, ist bei der Kunstschule PINX die Ausstellung „Schwarz Weiß“ zu sehen. Die Vernissage ist am Sonnabend um 10 Uhr. Die Öffnungszeiten sind am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Austellung ist im Uhle-Hof, Unter den Eichen 2 in Schwarmstedt zu finden.