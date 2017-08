Basteln in Marklendorf

Marklendorf. Der nächste Bastelnachmittag steht bevor. Am Sonnabend, 9. September, von 14 bis 17 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus in Marklendorf gebastelt. Hierzu sind alle Kinder ab fünf Jahren eingeladen. Das Thema diesmal lautet „Der Herbst ist da“. Der letzte Bastelnachmittag für dieses Jahr findet am 25. November unter dem Motto „Es weihnachtet

schon“ statt. Hierfür darf sich schon angemeldet werden. Anmeldung bitte bis drei Tage vorher an Manuela Banasiak unter Telefon (0 50 71) 91 40 91. Den Unkostenbeitrag von zwei Euro bitter am Basteltag mitbringen.