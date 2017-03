Bastelstunden

Marklendorf (eg). Auch dieses Jahr wird im Dorfgemeinschaftshaus in Marklendorf an vier Samstagen wieder gebastelt. Folgende Samstage sind vorgesehen: Sonnabend, 25. März, „Der Frühling naht“, Sonnabend, 24. Juni, „Alles zum Sommer“, Sonnabend, 9. September, „Der Herbst ist da“ und Sonnabend, 25. November, „Es weihnachtet schon“. Gebastelt wird immer von 14 Uhr bis 17 Uhr. Eingeladen sind Kinder ab fünf Jahren. Die Teilnahmekosten betragen zwei Euro, die am Basteltag mitzubringen sind, Anmeldung fünf Tage vorher an Manuela Banasiak, Telefon (0 50 71) 91 40 91.