Begrenzte Öffnungszeit

Schwarmstedt. Das Bürgerbüro der Samtgemeinde Schwarmstedt ist aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung am Dienstag, 21. Februar, nur in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Samtgemeindebücherei bleibt an diesem Tag geschlossen.