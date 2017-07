Bothmer.

Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt Schwarmstedt: Eine 40-Jährige wurde am Dienstagvormittag schwer verletzt als sie mit ihrem Pkw gegen einen Baum prallte. In der Bothmerschen Straße kam die Schwarmstedterin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.Der Polo kam nach dem Aufprall auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.