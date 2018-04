Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters Hannover zu Gunsten der DKMS-Aktion „Helft dem Helfer“

Um sich bei den Bürgern für das außerordentliche Engagement zu bedanken, hat sich das Bundespolizeiorchester Hannover unter der Leitung von Matthias Wegele entschieden, in Walsrode aufzutreten. Daher laden nun die Verantwortlichen zu einem Benefizkonzert in die Glaubenshalle des Geistlichen Rüstzentrums in Krelingen (Krelingen 210, 29664 Walsrode) ein. Am Freitag, 20. April, werden dort ab 19 Uhr die Besucher mit einem musikalischen Feuerwerk verwöhnt. Das Repertoire der Berufsmusiker umfasst an diesem Abend zwölf unterschiedliche Musikrichtungen, um möglichst alle Zuschauer anzusprechen. Viele Walsroder kennen das Neujahrskonzert des Orchesters in der Stadthalle und sind so begeistert, dass die Karten meist sehr schnell vergriffen sind.Da das Bundespolizeiorchester an diesem Abend auf seine Gage verzichtet, kommt der gesamte Spenden-Eintrittspreis der DKMS zweckgebunden für die Aktion „Helft dem Helfer“ zugute. Damit soll die Typisierungsaktion kostendeckend abgeschlossen werden. Das Team des Geistlichen Rüstzentrums sorgt an diesem Abend dafür, dass keine Besucher hungrig oder durstig nach Hause gehen müssen.Tickets sind für zehn Euro pro Person in allen Tourist-Informationen im Heidekreis, in der ALPHA Krelinger Buchhandlung sowie eventuell Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Die Sitzplatzwahl am Konzertabend ist frei, so dass rechtzeitiges Erscheinen empfehlenswert ist. Einlass und Verpflegung ist ab 18 Uhr.