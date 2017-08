Beratungsangebot der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

Heidekreis. Die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis ist die erste Anlaufstelle, wenn in der Regel frau sich mit dem Gedanken trägt Familie und Beruf zu vereinbaren oder wenn Veränderungen anstehen. Sie bietet eine Beratung für Frauen an, die unabhängig, unbürokratisch, kostenlos und vertraulich ist. Da die Informationstage für den Wiedereinstieg in den Beruf in den einzelnen Ortschaften im Heidekreis nicht mehr stattfinden, bietet die Koordinierungsstelle die Möglichkeit beim Landkreis Heidekreis in der Harburger Straße 2 in Soltau, Einzelgespräche zu vereinbaren.

In der Beratung wird gezielt auf individuelle Fragen und Lebenssituation eingegangen und nach Lösungen gesucht. Das Beratungsangebot bezieht sich auf Themen wie Fragen zur Elternzeit/Vereinbarkeit von Familie und Beruf; beruflicher Wiedereinstieg nach der Familienphase; berufliche Neuorientierung/Arbeitsmarktsituation; Weiterbildung und Qualifizierungen; finanzielle Fördermöglichkeiten; Hilfestellung bei Bewerbungsunterlagen und -strategien; berufliche Selbstständigkeit sowie weitere Fragen rund um den Beruf. Die Beratungen finden im Landkreisgebäude in Soltau, 3. OG, Zimmer 317 statt und werden von kompetenten erfahrenen Beraterinnen durchgeführt. Einfach einen Termin vereinbaren, damit genügend Zeit zur Verfügung steht. Die Beratungen sind kostenfrei. Kontakt: Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Harburger Straße 2, 29614 Soltau. Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.