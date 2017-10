Besondere Veranstaltung im Uhle-Hof

Knabenchor Hannover kommt nach Schwarmstedt

Schwarmstedt. Trotz der zahlreichen Konzertverpflichtungen des Knabenchors Hannover in ganz Europa und Übersee ist es dem Uhle-Hof-Verein zum dritten Mal gelungen, den Chor mit 60 Sängern am Sonntag, 19. November, als Abschlussveranstaltung des 850-jährigen Bestehens nach Schwarmstedt einzuladen.1950 von Professor Heinz Hennig gegründet, übernahm im Jahre 2002 Professor Jörg Breiding die Leitung des Chores. Dessen umfangreiches Repertoire reicht von Werken der venezianischen Mehrchörigkeit bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Dabei stehen Kompositionen des 17. und 18. Jahrhunderts, insbesondere die Werke Heinrich Schütz´ und Johann Sebastian Bachs, im Zentrum der Arbeit.Immer wieder wird der Chor zu bedeutenden Musikfestspielen eingeladen, wie dem Bachfest Leipzig, dem Schleswig-Holstein Musikfestival, den Internationalen Händel-Festspielen in Göttingen und Halle, dem MDR-Musiksommer oder den Niedersächsischen Musiktagen. Knabensolisten wirken regelmäßig bei Aufführungen von Mozarts „Zauberflöte“ an der Staatsoper Hannover mit.Zu den stärksten „Motoren“ der Reformation gehörten die „Volkslieder“ Martin Luthers. Durch sie erst wurden die Menschen seiner Zeit aktiv am reformatorischen Geschehen beteiligt. Luther hat bewusst bekannte Melodien verwendet und hierfür neue Texte geschrieben, um dem Volk seine theologischen Ansichten nahezubringen. Bei vielen Volksliedern sind die Autoren bekannt. Aber sie treten hinter dem Lied zurück. Oft ist das Lied bekannter als die, die es geschrieben haben. In den Liedern wurde „dem Volk aufs Maul geschaut“, damit das Lebensgefühl der Menschen getroffen wurde. Immer wieder entwickelten sich weltliche Lieder zu geistlichen, ja zu Kirchenliedern.Bei der Auswahl der Stücke wurde natürlich auf Lieder der Reformationszeit zurückgegriffen.Nicht nur Martin Luther griff bekannte Melodien auf. Dieses Parodie-Verfahren war durch alle Jahrhunderte üblich. Zu dem weltlichen Lied „Innsbruck ich muss dich lassen“ hat beispielsweise Paul Gerhardt den Text „Nun ruhen alle Wälder“ gedichtet. Im Konzert erklingen das weltliche Original im Satz von Heinrich Isaac und die geistliche Fassung im Satz von Johann Sebastian Bach. „Kein schöner Land“ und „Die Gedanken sind frei“ stehen eigenständig als Volkslieder im Programm. Die Aussage des Liedes „Die Gedanken sind frei“ hat viel mit unseren christlichen Werten zu tun. Der Text von „Verleih uns Frieden“ ist heutzutage noch genauso aktuell wie zu Schütz‘ Zeiten im 30-jährigen Krieg. „Ein feste Burg ist unser Gott“ beeindruckt durch die kraftvolle Sprache und die Glaubensüberzeugung, die dahinter steht. Der Uhle-Hof-Verein hofft, dass das Konzert vielen Besuchern als etwas Besonderes in Erinnerung bleiben wird.Für diese Veranstaltung des Uhle-Hof-Vereins am 19. November in der St.-Laurentius-Kirche um 18 Uhr erhalten Interessierte Karten für 20 Euro, Mitglieder zahlen 18 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Gramann und an der Abendkasse. Schüler bis 14 Jahren zahlen bei Vorlage des Schülerausweises zehn Euro an der Abendkasse.